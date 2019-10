Inga semje om FNB-eksklusjon i Sandnes

innenriks

I ei pressemelding frå styret i Sandnes FNB tysdag ettermiddag skriv dei at alle forsøk frå deira side på å komme til semje med Alexandra Eva Lind, no har stoppa opp, skriv avisa.

I eit møte førre veke skal Lind ha komme med fleire krav, som FNB Sandnes ikkje vil innfri, mellom anna at dei skulle komme med ei offentleg fråsegn om at ho er ekskludert på feil grunnlag.

15. september fekk Lind, som fekk flest personstemmer i partiet ved valet i Sandnes, eit brev frå styret i lokallaget om at ho var ekskludert frå partiet på grunn av ukollegial framferd, og at ho har skadd omdømmet til partiet.

Tre dagar seinare opplyste leiinga for Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) nasjonalt at eksklusjonen var omgjort, men styrt i Sandnes FNB stod likevel fast på avgjerda si.

Etter eksklusjonen har FNB Sandnes nekta å uttale seg om saka og har sagt at det heile er ei personalsak. FNB Sandnes skriv i pressemeldinga tysdag at Lind gir tydelege signal på at ho ikkje ønsker forsoning, at ho framleis ønsker å tale saka si i media samtidig som ho ikkje fritar styret for teieplikta, og at dette set styret i FNB Sandnes i ein «håplaus situasjon».

– Eg har bedt om ei offentleg unnskyldning og at dei forklarer kvifor dei har ekskludert meg. Folk må få vite kvifor eg er inne i varmen igjen. Eg får spørsmål om eg har gjort noko kriminelt sidan eg vart ekskludert, seier Lind til Aftenbladet.

