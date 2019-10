Guro Ødegård blir ny direktør ved Nova

innenriks

Ødegård overtar etter Iver B. Neumann og skal fungere i jobben fram til ein ny direktør blir tilsett i juni 2020.

– Sjølv om eg i første omgang skal fungere i stillinga, gir rolla eit handlingsrom for å legge til rette for at kjerneaktivitetar som forsking, publisering og formidling blir styrkt. Fordelane min er at eg kjenner instituttet og staben godt, seier Ødegård, som kjem frå stillinga som leiar for seksjon for ungdomsforsking ved Nova, i ei melding.

Ødegård er utdanna sosiolog frå Universitetet i Oslo (UiO). Ho har arbeidd med tema knytt til demokrati, politikk og sivilsamfunn.

Tidlegare har Ødegård leidd det regjeringsoppnemnde Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalet og sit i dag i By- og levekårsutvalet, som skal levere ein rapport i 2020.

