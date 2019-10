Extinction Rebellion-aktivistar idømt bøter

innenriks

Dei limte seg fast til Noregs Bank, aksjonerte utanfor Klima- og miljødepartementet og tok seg inn på Stortinget. Klimaaktivistane vart bøtelagde for aksjonane, men nekta å betale og måtte derfor møte i retten.

No er dommen klar. Oslo tingrett frikjenner seks aksjonistar som var ute på gata under protesten mot Noregs Banks investeringar i kol i mai, medan aksjonistane i resten av sakene er idømde bøter frå 8.000 til 15.000 kroner, og dessutan dømt til å betale 500 kroner i sakskostnader.

Nesten alle dei idømde bøtene er lågare enn påstanden til aktor, som var på opptil 21.000 kroner.

– Ein siger

– Dei mildare rettsavgjerdene mot varslarane i Extinction Rebellion er ein siger for borgarrettsrørsla vår, skriv aksjonsgruppa i ei pressemelding.

I saka mot aksjonistane utanfor Noregs Bank står det at retten har lagt vekt på at grunneigaren, Noregs Bank, valde å ikkje be politiet om å fjerne demonstrantane.

– Når politiet ikkje har agert som om dette er ei ordensforstyrring som krev inngrep, og heller ikkje grunneigar har gjort det, er det i dette tilfellet vanskeleg for retten å sjå at grensa for straffbar ordensforstyrring er broten, heiter det i dommen.

Påkalla seg naudrett

Samtidig vart éin aksjonist, som limte seg fast på innsida av Noregs Bank, dømt til å betale ei bot på 13.000 kroner. Aksjonisten vurderer anke.

Aktivistane påkalla seg i retten naudrett i lys av pågåande klimasamanbrot og økologisk krise, som dei meiner styresmaktene ikkje tar på alvor.

Aksjonistane fekk òg fleire ekspertar til å forklare seg om klimakrisa i retten, mellom dei seniorforskar Rasmus Benestad, professor Arne Johan Vetlesen og høgskulelektor Thomas Cottis.

(©NPK)