Domstoladministrasjonen støttar nedlegging av tingrettar

Urke, som sjølv sit i kommisjonen som har foreslått å halvere talet på rettsstader frå 60 til 27 og fjerne to av tre tingrettar, gir ikkje uventa full støtte til forslaget.

– Vi er på for mange stader til å få til den kvaliteten og effektiviteten vi bør ha, seier Urke til NTB.

– Dette handlar om kvaliteten på domstolane. Det er viktig for brukarane at ein har tilnærma same tilbod over heile landet. Då trengst det eit visst fagleg miljø. Med den strukturen vi foreslår no, kan alle domstolane behandle alle typar saker, påpeikar han.

Både Arbeidarpartiet og Senterpartiet har allereie varsla kamp i Stortinget om forslaget. Urke åtvarar på si side om å gjere saka til gjenstand for eit politisk spel.

– Vi må tenkje på kva som er bra for brukarane av domstolane, og ikkje andre omsyn, seier han.

