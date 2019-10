Bilsalet auka i september – Tesla og Golf toppar

innenriks

Elbilar stod for 54,5 prosent av nybilregistreringane i personbilmarknaden, viser tal Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) la fram tysdag.

I september vart det registrert heile 1.267 fleire personbilar med nullutslepp enn i september 2018, noko som utgjer ein auke på 26,5 prosent.

Tesla Model 3 toppar registreringsstatistikken med 2.342 registrerte bilar i september og ein marknadsdel på 21 prosent. På andre- og tredjeplass ligg Volkswagen Golf og Nissan Leaf med høvesvis 661 og 585 registrerte bilar, medan Audi e-tron og Toyota RAV4 tar fjerde- og femteplassen med 476 og 424 bilar.

12,4 prosent av dei nyregistrerte personbilane i september hadde berre dieselmotor, som er det same som i september 2018.

Samtidig var det ein kraftig nedgang i talet på nyregistrerte bensinbilar. I september 2019 hadde 10,3 prosent av bilane berre bensinmotor, medan bensindelen på same tid i fjor var 16,1 prosent.

Hittil i år har 16,6 prosent av alle nyregistrerte personbilar berre hatt bensinmotor, i same periode i fjor var delen 23,8 prosent.

Gjennomsnittleg CO2-utslepp for alle nye personbilar registrert i september var 47 gram per kilometer, som er 8 gram lågare enn på same tid i fjor.

