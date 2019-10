Aktor ber om sju år og åtte månader fengsel for drapsforsøk på dotter

innenriks

Påtalemakta finn ingen formildande omstende, melder Oppegård Avis.

Den afghanske mannen erkjente delvis straffskuld for drapsforsøk på si eiga dotter då saka mot han og fire familiemedlemmer starta i Follo tingrett tysdag 10. september, to år etter knivangrepet.

Resten av familiemedlemmene – ei søster, to brør og mora – bør kvar få 120 dagar fengsel utan vilkår, ifølgje aktor. For den eine broren, som var under 18 år på gjerningstidspunktet, la aktor ned påstand om fengsel med vilkår. Ingen av dei andre tiltalte har erkjent skuld, og forsvararane til kvar av dei la alle ned påstand om frifinning.

Prøvde å legge skulda på 14-åring

Faren til jenta står tiltalt for drapsforsøk, medan resten av dei fire familiemedlemmene er tiltalte for å ha utøvd vald og for å ikkje gi hjelp til nokon i hjelpelaus tilstand. Alle fem er òg tiltalte for usann forklaring til politiet ved at dei skal ha lagt skulda på ein mindreårig bror som var 14 år då drapsforsøket skjedde.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann skriv i tiltalen at 14-åringen vart iført ei T-skjorte som «var brukt av ein av gjerningspersonane, og/eller T-skjorta var påført blod i ettertid».

Den då 18 år gamle kvinna vart påført alvorlege stikkskadar i valdshendinga utanfor heimen til familien 12. september 2017 på Greverud i Oppegård i Akershus. Ifølgje tiltalen vart kvinna slått, sparka og lugga av begge foreldra, ei søster og to brør før faren hennar knivstakk henne to gonger i magen. Familien kom til Noreg som flyktningar frå Afghanistan, men har budd i Noreg i mange år.

Bur på hemmeleg adresse

Aktoratet meiner det er snakk om eit planlagt drap og at den kulturelle konteksten, der ære og skam er viktig, gjer at det er sannsynleg at tap av ære har vore eit motiv for handlinga.

Advokaten til faren, Daniel Storrvik, la ned påstand om frifinning av faren for drapsforsett og bli dømt for grov kroppsskade.

Fornærma bur på hemmeleg adresse, det er òg lagt ned påstand om besøksforbod for alle tiltalte i fem år.

Dommen blir forkynt i Follo tingrett torsdag 24. oktober.

(©NPK)