Tiltalt 22-åring erkjente straffskuld for drap i Fyllingsdalen

Den tiltalte 22-åringen svarte ja på spørsmålet om han erkjente straffskuld i Bergen tingrett måndag. Forsvararen til mannen, advokat Øystein Storrvik, påpeika etterpå at erkjenninga kom med atterhald, melder NRK.

Tiltalte hevdar han var sikker på at Seterås allereie var død då han løfta han over rekkverket. 22-åringen erkjenner å ha utført så omfattande vald at 21-åringen døydde av det, ifølgje Storrvik.

Det var på morgonen 23. mars i fjor at den døde mannen vart funnen utanfor ei høgblokk i Fyllingsdalen. Den då 21 år gamle kameraten vart arrestert same dag og sikta for vald. Kort tid etter vart siktinga utvida til å gjelde drap.

Fall på 22 meter

Ifølgje tiltalen skal han fleire gonger ha påført offeret skadar med ei glasflaske inne i leilegheita. Etterpå skal han ha kasta den hardt skadde mannen over rekkverket på svalgangen frå sjuande etasje.

Den skadde mannen fall rundt 22 meter før han trefte bakken.

– Han har erkjent den faktiske handlinga, at han har utøvd vald og kasta han over rekkverket frå sjuande etasje, sa statsadvokat Benedicte Hordnes til Bergens Tidende då innhaldet i tiltalen vart kjent i april.

Fjerne bevis

Mora til 22-åringen var lenge sikta for drap i same sak, men statsadvokaten la bort denne delen av siktinga. Ho er i staden tiltalt for å ha late vere å hjelpe den skadde mannen og for å ha prøvd å fjerne bevis.

– Ho erkjenner ikkje straffskuld, seier forsvararen til kvinna, advokat Kaj Wigum, til NTB.

Rettssaka starta i Bergen tingrett måndag. Det er sett av åtte dagar til saka.

