Store forskjellar i tilbodet ved norske sjukehus

I registera blir det samla informasjon om utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar innanfor ulike sjukdomsgrupper. Målet er å avdekke forskjellar i kvalitet og behandlingstilbod ved norske sjukehus.

Kreftregisteret har i samband med dette spesielt undersøkt kirurgi i kreftbehandlinga.

Konklusjonen har at sjukehusa har vorte stadig flinkare til å velje ut kva for pasientar som skal bli operert, meiner direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Manglar retningslinjer

Delen kreftpasientar som blir operert varierer likevel mellom dei ulike regionale helseføretaka.

Forskjellen avheng mellom anna av om det finst retningslinjer for kva for pasientar som skal gjennom operasjon og om desse i så fall blir følgde.

I dag finst det til dømes ikkje tydelege retningslinjer for kva kvinner diagnostisert med eggstokkreft, som bør bli operert.

– For stor variasjon

Det fører mellom anna til ein spesielt stor forskjell internt i Helse sør-aust i delen pasientar med eggstokkreft som blir operert. Medan 84 prosent av pasientane ved Oslo universitetssjukehus vart opererte, var talet ved Helse Vestfold 64 prosent og 67 prosent for Helse Innlandet.

Helseminister Bent Høie (H) seier at det framleis er for stor variasjon i delar av helsetenesta.

– Eit av dei viktigaste måla med dei medisinske kvalitetsregistera er nettopp å avdekke uønskt variasjon, slik at vi kan gjere noko med det, seier han til NTB.

Ikkje alle pasientar med kreft kan bli operert. Enten fordi sjukdommen er for utbreidd, eller fordi pasienten har andre sjukdommar som gjer at dei ikkje toler belastinga.

Unngå overbehandling

Også for pasientar med lågrisiko prostatakreft er det forskjellar frå sjukehus til sjukehus i delen som blir operert. Her er det likevel eit mål om å unngå overbehandling. Målet er at færre enn 20 prosent av pasientar med denne krefttypen skal få operert vekk prostata.

– Fleire av sjukehusa som for nokre år sidan låg høgt, har no redusert talet på operasjonar på denne pasientgruppa. Her går utviklinga i riktig retning, seier Ursin.

Størst del pasientar, rundt 20 prosent, blir opererte ved St. Olavs hospital, Helse Finnmark og Nordlandssjukehuset.

I andre delar av landet har reduksjonen vore kraftigare. Enkelte stader vart det ikkje gjort nokon slike operasjonar i fjor.

Høie oppmodar pasientar til å klage

Andre tal som blir lagt fram, er til dømes kor lang tid det går før slagramma får behandling.

Ved sjukehus i Vesterålen, Volda, Flekkefjord og Voss kom seks av ti pasientar til behandling på sjukehus innan fire timar. I Hammerfest og Haugesund gjeld dette berre tre av ti pasientar.

Likeins er det store forskjellar på kor lenge pasientar må vente på operasjon etter hoftebrot. Ved Helse Møre og Romsdal – Kristiansund blir 93 prosent av pasientane operert innan fristen på 48 timar, medan ved Nordlandssjukehuset i Lofoten gjeld dette 61,5 prosent av pasientane.

Høie oppmodar pasientar som ikkje er fornøgd med behandlinga dei får, til å klage.

– Eg er glad for å sjå at kvalitetsregistera viser gode resultat, mellom anna når det gjeld behandling av hjerneslag, alvorleg hjarteinfarkt, MS og hofteprotesar, seier Høie.

