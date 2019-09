Snublesteinar til minne om folkemordet på jødane vart målt over

innenriks

Birgitte Lerheim, førsteamanuensis i teologi ved Universitetet i Oslo, bur på St. Hanshaugen og oppdaga fredag at tre snublesteinar var målt over slik at namna på personane ikkje syntest.

No seier ho til avisa Vårt Land at vil ho har bestemt seg for å melde saka som hatkriminalitet.

– Synagoga er ein gammal og viktig del av nabolaget vårt. Det har gått jødiske barn på den lokale skulen som ikkje alltid har hatt det like lett der. Nabolaget her på St. Hanshaugen har både eit spesielt forhold til og eit spesielt ansvar for dei jødiske naboane våre, seier Lerheim.

Snublesteinane er brusteinar som ligg i bakken utanfor stader der deporterte norske jødar budde eller arbeidde før dei vart førte ut av landet. Dei er ein del av eit internasjonalt prosjekt til minne om offera for folkemordet på jødane under den andre verdskrigen.

