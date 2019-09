LO-gigant på kollisjonskurs med Ap om EØS

innenriks

Strid om EØS-avtalen kjem til å skape bruduljar i haust. Sterke krefter i Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor, har ønskt å skrote avtalen.

I sommar foreslo likevel representantskapet til forbundet at landsmøtet, som startar 11. oktober, bør nøye seg med å krevje ei offentleg utgreiing om avtalen.

Sjølv om formuleringar og innstillinga som ligg på bordet kan bli endra, er det hovudsakleg sannsynleg at landsmøtet ikkje seier nei til EØS, men stemmer for kompromisset om ei offentleg utgreiing, etter det NTB forstår.

Forbundet diskuterer EØS søndag 13. oktober, medan avstemminga blir halden onsdagen etter.

Landsmøtet markerer starten på ein lang EØS-dragkamp fram mot valet i 2021.

– Ikkje kødde med EØS

I talen sin til Arbeidarpartiets landsstyre sist veke kom Støre med eit kraftfullt forsvar for EØS-avtalen.

– Vi skal slå ring om EØS-avtalen. Norske distrikt er så avhengige av at det ikkje blir kødda med han, sa han, og utdjupa overfor Aftenposten:

– Det å greie ut alternativ til avtalen betyr at du er på utkikk etter noko anna, og det er ikkje Ap. Avtalen er god.

Truleg vil Fellesforbundet få med seg Fagforbundet, LOs største forbund, og eventuelt andre medlemmer av LO-familien med på kravet om å greie ut EØS-avtalen, etter det NTB blir fortalt.

Det inneber at LO som heilskap truleg kjem til å stille seg bak kravet om ei utgreiing av den 25 år gamle avtalen på sin neste kongress i mai i valåret 2021.

Hente kunnskap

LO har i dag programfesta at arbeidstakarorganisasjonen støttar EØS-avtalen. Men LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen slamra ikkje igjen døra for ei utgreiing.

– Det er viktig å ha respekt for at Fellesforbundet har prosessane sine og fattar vedtaka sine. Men kunnskap bør ingen vere redd for, seier han til NTB.

Sjølv om EØS-avtalen er svært viktig for norsk industri og eksport, har kraftig arbeidsinnvandring frå EØS-land utfordra forholda i norsk arbeidsliv og ført til problem med sosial dumping.

– Eg meiner det er eit handlingsrom i EØS-avtalen som vi ikkje bruker godt nok. Det handlar om kva for eit politisk fleirtal vi har. Viss du ønsker ei utvikling i éi retning, kan det vere meir opportunt å la vere å bruke det handlingsrommet, seier Gabrielsen.

Han viser til Oslo-modellen, som nettopp tar tak i utfordringane med sosial dumping. Problema i bygg- og anleggsbransjen i Oslo har vore mykje omtalte.

Eit enten eller

Ifølgje Fellesforbundets representantskap bør alternativet til EØS enten bygge på WTO-regelverket og Noregs handelsavtale med EU frå 1973, eller fullt medlemskap i EU.

Det er òg behov for meir kunnskap om norske styresmakters «evne og mulighet til å påvirke» utforminga av EUs reglar, og om Noreg i tilstrekkeleg grad utnyttar moglegheitene. Også ESA- og rolla til EFTA-domstolen på arbeidslivsområdet bør setjast under lupa.

Aps EØS-iver møter ikkje berre motstand i LO-familien. Senterpartiet er sterkt mot heile avtalen, og også Raudt og SV ønsker å erstatte han med ein handelsavtale.

Dagens regjering har fleire gonger åtvara mot å setje EØS-avtalen i spel og vil neppe etterkomme eit eventuelt krav frå LO om ei utgreiing. Det kan dermed først bli aktuelt ved ein raudgrøn valsiger i 2021.

