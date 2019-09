Hald på hatten i haustferien

innenriks

I Nord-Noreg er det sendt ut farevarsel om snø på fjellovergangar i Finnmark, Troms og Ofoten. Måndag vil det snø over 200 til 400 meter over havet. Utpå kvelden stig snøgrensa til cirka 400 til 700 meter over havet. Natt til onsdag er det betring i sikte, melder Meteorologisk institutt.

Også i Sør-Noreg er det utrygt for snø i høgda. Folk som skal over fjellovergangane i Sør-Noreg måndag og tysdag, bør vurdere å la bilen stå, oppmodar Statens vegvesen.

Dei åtvarar mot vanskelege køyreforhold på fjellovergangane i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Oppland måndag.

Natt til tysdag blir det venta høg vasstand i Møre og Romsdal og Trøndelag, på strekninga frå Stad til Rørvik. Det er sendt ut gult farevarsel på strekninga der vasstanden vil nå maksimum mellom midnatt natt til tysdag og klokka 2.

Vinden vil variere på Vestlandet, i Trøndelag og på fjellet i Sør-Noreg måndag og tysdag grunna lågtrykket, men meteorologane melder at kysten av Møre og Romsdal kan få opptil liten storm.

