Gjer samfunnsteneste for bøtelagde permanent

I fleire år har dette vore prøvd ut, først i Troms i 2014, seinare i Buskerud, Vestfold og Telemark. Frå 1. oktober skal ordninga gjelde for heile landet.

I 2013 sa dåverande justisminister Anders Anundsen (Frp) at personar utan betalingsevne skal kunne velje å gjere opp for seg gjennom bøteteneste, i staden for å sone den subsidiære fengselsstraffa.

– Det er dyrt å ha folk i fengsel. Ein fengselsplass kostar fort ein million i året. Sånn sett ligg det ei betydeleg innsparing for kriminalomsorga og for samfunnet i dette, seier assisterande direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK.

Styresmaktene har vurdert at ordninga kan frigi rundt 50 fengselsplassar til kvar tid.

«Straff gjennomført i samfunnet er samfunnsøkonomisk gunstig. Det koster mindre å gjennomføre, men også fordi tilbakefallet fra straff gjennomført i samfunnet jevnt over er betydelig lavere enn for straff gjennomført i fengsel», skriv direktoratet i sin årsrapport for 2018.

