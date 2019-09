Agder-kommunar seier nei til vindkraft

innenriks

Motstanden frå kommunane kjem fram i høyringssvara som har vorte sende inn i samband med NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, skriv Fædrelandsvennen.

Mellom anna meiner politikarane i Kristiansand, Søgne og Sogndalen, som snart blir éin kommune, at vindkraft vil vere i konflikt med friluftsinteressene for folk. I staden meiner dei at det bør satsast meir på utvikling av havvind. I Kvinesdal meiner politikarane at dei har gitt frå seg nok areal til vind- og kraftutbygging, og politikarane i Hægebostad meiner det må gjennomførast andre klimatiltak som er mindre arealkrevande.

NVE har peikt ut 13 område som direktoratet meiner er dei mest eigna for vindkraft på land i Noreg. 98 kommunar har areal innanfor dei 13 områda. NVE meiner 23 prosent av Sørlandets areal eignar seg til vindkraftutbygging.

– Eg er noko overraska over at motstanden har vorte så stor. Vi treng å gjere meir for å betre klimaet vårt, men ser sjølvsagt òg det negative vindkraft kan gjere med naturen vår, seier fylkesmann Stein Ytterdahl i Agder til avisa.

Det har komme over 1.000 høyringssvar i vindkraftsaka. Høyringsfristen er måndag.

