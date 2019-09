Våt klimastreik framom Stortinget

innenriks

Leiar Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom håpte på stort oppmøte på demonstrasjonane på fredag, sjølv om det vil koste elevar endå ein dag frå skulebenken. Den siste store nasjonale klimastreiken var 30. august, men også førre veke møtte mange opp framom Stortinget.

– Folk må sjølv velje om dei kan droppe skulen. Eg oppmodar folk til å møte opp, seier Eiterjord til NTB

Det er planlagt skulestreik og demonstrasjonar på Elverum, Bø i Telemark, Hamar, Askim, Bergen, Vågan, Vestvågøy Levanger, Tromsø, Kongsberg, Trondheim, Haugesund, i tillegg til Oslo. Det skjer same dag som det er planlagt klimademonstrasjonar mange andre stader i verda.

Det var kraftig regnvêr då demonstrasjonen tok til fredag formiddag. Ein halvtime seinare var oppunder 100 personar til stades.

– Absurd

Eiterjord har ingen problem med å oppmode elevar til å droppe endå ein skuledag.

– Politikarane drit i framtida vår, dei prioriterer heilt andre ting. Dei er absurd at vi skal ofre skulegangen vår for at politikarane skal ta ansvar, at det er det som skal til for å få klima på dagsorden, seier han til NTB.

Han opplyser dette er den siste runden med nasjonale aksjonar som dei har planlagt.

Massivt i New Zealand

Også i mange andre land er det skulestreik for klimaet fredag. I Sverige er det varsla demonstrasjonar over 100 stader, ifølgje det svenske nyheitsbyrået TT.

I New Zealands hovudstad Wellington stilte titusenvis opp føre nasjonalforsamlinga, og arrangørane anslår at 170.000 menneske deltok over heile landet, ifølgje nyheitsbyrået DPA. Det er 3,5 prosent av New Zealands befolkning, påpeika Greta Thunberg på Twitter.

Sjølv skulle ho delta i demonstrasjonar i Montreal i Canada fredag. Klimarørsla som Thunberg starta, har fått stor merksemd over heile verda denne veka, på grunn av Thunbergs sinte tale til toppleiarane i verda i FN tysdag.

(©NPK)