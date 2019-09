Tilbakekalling av statsborgarskap skal framleis behandlast av forvaltninga

innenriks

Forslaget går ut på at klager på tilbakekalling av statsborgarskap skal behandlast av Utlendingsnemnda. Personen det gjeld, skal få vere til stades og forklare seg og dessutan få gratis advokathjelp.

Dette har vore ei betent politisk sak i fleire år. Opposisjonen på Stortinget, som den gongen inkluderte både Venstre og KrF, påla i 2017 regjeringa å legge fram forslag om at statsborgarskap berre kan kallast tilbake ved dom.

Det gjorde regjeringa. Men høyringa viste at domstolane ikkje ville ha det ansvaret. Alle ramma instansar i justissektoren har gitt uttrykk for sterk og prinsipiell motstand mot at domstolane skal vere førsteinstans i saker om tilbakekalling, heiter det i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet, som også har ansvar for integrering.

– Legitimiteten til domstolane vil bli svekt viss domstolane skal utføre saksbehandling. Kontrollen som domstolane utøver, er ein rettstryggingsgaranti for alle borgarar. Ved å overføre forvaltningsoppgåver til domstolane blir denne kontrollstyresmakta fjerna, og rettstryggleiken blir svekt for den enkelte, seier integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Etter Stortingets vedtak i 2017 har alle slike saker vorte sette på vent, og UDI anslår at det vil ligge 915 slike saker i køen ved nyttår.

Bruk av skjønn

Regjeringa vil òg innføre eit krav om at tilbakekalling av statsborgarskap ikkje må vere eit uforholdsmessig stort inngrep overfor personen eller familien.

– Det skal mellom anna leggast vekt på butid, men butid åleine er ikkje tilstrekkeleg til å forhindre at statsborgarskapet blir tilbakekalla. Kor lang tid som har gått, grada av integrering, om vedkommande aktivt har nytta ulike identitetar eller gjort alvorleg kriminalitet skal vurderast i kvar enkelt sak, seier Sanner.

Barn skal få halde på statsborgarskap

Regjeringa foreslår òg at barn ikkje skal kunne miste statsborgarskapet på grunn av at foreldre eller besteforeldre har gjort feil. Dette skal òg gjelde personar som har vorte myndige, men som var under 18 år då dei fekk norsk statsborgarskap, ifølgje forslaget til lovendring frå regjeringa. – I forslaget blir det foreslått likevel eit avgrensa unntak som opnar for tilbakekalling av statsborgarskap dersom personen etter ei konkret vurdering ikkje har sterk tilknyting til Noreg, seier Sanner (H).

Saka til Mahad Abib Mahamud førte til stor debatt. Ifølgje han sjølv kjem han frå Somalia og var 14 år då han kom til Noreg. Styresmaktene meinte likevel at opplysningane var feil, og at han eigentleg kjem frå Djibouti. Dermed hadde han fått opphald på feil grunnlag. Mahamud fekk saka prøvd for retten, men tapte.