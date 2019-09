Regjeringa vil ikkje lenger ta frå barn statsborgarskap når foreldre har gjort feil

innenriks

Dette skal òg gjelde personar som har vorte myndige, men som var under 18 år då dei fekk norsk statsborgarskap, ifølgje forslaget til lovendring frå regjeringa.

– Det er viktig for regjeringa at rettane til barn blir tatt vare på. Derfor skal hovudregelen vere at statsborgarskapet til barn ikkje kan tilbakekallast på grunn av feil gjord av foreldre eller besteforeldre. I forslaget blir det foreslått likevel eit avgrensa unntak som opnar for tilbakekall av statsborgarskap dersom personen etter ei konkret vurdering ikkje har sterk tilknyting til Noreg, seier integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringa foreslår òg endringar i saksbehandlinga når styresmaktene vil tilbakekalle statsborgarskap frå vaksne. Tiltaka skal styrke rettstryggleiken.

Saker om tilbakekall av statsborgarskap har vore lagt til side sidan våren 2017. UDI anslår at restansen vil vere i overkant av 915 saker ved inngangen til 2020.