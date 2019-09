Prior kallar tilbake pølser

innenriks

– Som følgje av menneskeleg svikt vart råvarer frå kalkunhøner brukt i produksjonen. Råvarer frå høner kan under slakteprosessen bli forureina med egg, skriv Nortura i ei pressemelding.

Forbrukarar med eggallergi blir bedne om å ikkje ete produkta. Forbrukarar utan eggallergi kan trygt ete dei.

Produkta er selde i butikkar hos REMA 1000, Coop og Norgesgruppen. Dei har òg vore selde i Norturas medlemsbutikkar. Bruksdatoen for produkta er passert, men det er ei moglegheit for at forbrukarar kan ha produkta i frysaren.

Dette gjeld desse produkta:

Prior grillpølse 600g, siste forbruksdag 09.08.2019

Prior grillpølse 2x600g, siste forbruksdag 09.08.2019

Prior grillpølse kalkunbacon, siste forbruksdag 12.09.2019

Prior New York Hot likevel Paprika & Chili, siste forbruksdag 21.08.2019

