Politiet åtvarar mot telefonar frå 112

Politiet meiner det er snakk om svindel og trur at målet er at folk skal ringe tilbake til ei teletorg-teneste, skriv NRK.

Vest, Sør-Øst, Øst og Agder politidistrikt har så langt åtvara mot telefonnummeret fredag ettermiddag.

«Politiet ringer IKKJE frå desse linjene. Vi oppmodar om å ikkje svare på desse samtalane», skriv Vest politidistrikt på Twitter.

– Vi tilrår at folk ikkje tar telefonen viss det nummeret ringer, men viss nokon ved eit uhell tar telefonen, så må dei i alle fall ikkje gi frå seg personopplysningar, seier operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Politidirektoratet opplyser at det var liknande hendingar førre helg og at det finst teknologi som gjer det mogleg for svindlarar å velje kva for eit nummer som dukkar opp på telefonen som blir ringt opp.

