Planlegginga for å heve trålaren i Tromsø startar

Hamnedirektøren i byen sa torsdag at det vil ta tid å få heva den russiske trålaren Bukhta Naezdnik, som byrja å brenne onsdag.

– Eg vil tru at det må komme lekterar sørfrå, og at det vil ta litt tid å få heva fartøyet. Vi må få rydda opp så fort som mogleg for å hindre utslepp og ureining, sa hamnedirektør Jørn-Even Hanssen til Nordlys.

Fredag morgon brann det framleis i trålaren som ligg kantra ved kaia i Breivika. Temperaturen er framleis høg og brannmannskapet kjem ikkje til i holrom om bord.

– På eit tidspunkt under brannen onsdag vart det målt tusen grader i stålet, seier Johnny Magne Nilsen, som leier arbeidet på staden, til NRK.

Eitt av dei første måla er å få lossa 200.000 liter olje som er om bord. Det er òg 2.700 liter ammoniakk i ein tank i trålaren. Så langt har det ikkje vore nokon lekkasjar frå tanken. Kystverket har lagt ut oljelenser rundt han havarert båten.

Ifølgje NRK vil russiske transportstyresmakter etterforske brannen. Representantar frå det russiske reiarlaget, Murmansk Trawl Fleet, skal ha komme til Tromsø torsdag kveld.

