Lysbakken: Frp-utspel om snikislamisering kynisk manøver

innenriks

– Eg trur ikkje ein augneblink at Siv Jensen trur at det går føre seg ei snikislamisering i Noreg. Det måtte i så fall innebere at samfunnet vårt i aukande grad blir tilpassa ein minoritetsreligion, sa Lysbakken i ein tale til landsstyret til partiet fredag.

Han viste til at det norske samfunnet tvert imot blir stadig meir sekulært.

– Utspelet om snikislamisering var mest av alt ein kynisk manøver for å auke eiga oppslutning. Det er ekstra omsynslaust at det kom akkurat i det utrygga blant norske muslimar var sterkare enn før på grunn av angrepet mot moskeen i Bærum, sa Lysbakken.

Han etterlyste at fleire stemmer på borgarleg side tar klarare avstand frå ein retorikk som Lysbakken fryktar vil nøre opp under hat og konspirasjonsteoriar på sosiale medium. Det handlar om korleis Noreg som samfunn møter denne utfordringa – om minoritetar blir slått ring om eller om dei får frykta si forsterka, var bodskapen frå SV-leiaren.

