Lånekasse-direktøren meiner støtteordningane må endrast

innenriks

Lånekassen har levert høyringsinnspela sine til utgreiinga til Markussen-utvalet om lærekraftig utvikling der det mellom anna blir foreslått endringar i studiestøtteordningane.

– For at Lånekassen skal kunne vere med på å finansiere livslang læring, må støtteordningane våre bli meir fleksible, seier Funnemark.

Utvalet meiner Lånekassen per i dag primært er tilpassa unge som utdannar seg på heiltid, noko Lånekassen er samd i. I høyringssvaret peikar Lånekassen mellom anna på at det er viktig at kravet om studiebelasting og avgrensing på talet på år ein kan få støtte, den såkalla 8-årsblokka, sest i samanheng.

– Viss kravet om at ein må studere minst 50 prosent for å få støtte frå Lånekassen fjernast, er det viktig at dette blir opp følgt med ei justering av reglane for kor lenge ein kan få støtte. Årsaka til det er at ein student som studerer på deltid, bruker like mykje av 8-årsblokka som ein som studerer på heiltid. Dermed kan ein risikere å bruke opp retten til støtte og sitje igjen med forholdsvis få studiepoeng, seier Funnemark.

Lånekassen er òg positiv til forslaget om å heve aldersgrensa for kor lenge ein kan få studiestøtte. Dette meiner Lånekassen bør greiast ut nærare.

(©NPK)