Kystverket styrker lensesystemet rundt trålaren i Tromsø

– Havaristen er ringa inn med lenser. Vi jobbar kontinuerleg med å kontrollere og sikre lensesystema. Det blir no i tillegg sett opp eit lensesystem i nord og sør i Tromsøsundet, for å fange opp det som eventuelt slepp forbi systema rundt havaristen. I tillegg blir det lagt lenser på innsida, for å unngå påslag på land, seier seniorrådgivar Pål Are Lilleheim i Kystverket til NTB fredag formiddag.

Kystverket har oljevernsfartøyet OV Bøkfjord på staden. I tillegg er to båtar frå Fartøy i kystnær beredskap i sving, og dessutan slepebåten Stilborg.

– Desse sveiper med lensesystem i området, og har i tillegg kapasitet for opptak, legg Lilleheim til.

Kystverkets overvakingsfly, LN-KYV, vil observere området frå lufta. Planen var å flyge eit tokt fredag morgon, men det lét seg ikkje gjere på grunn av tåke. Flyet vil vere på vengene så snart forholda tillèt det.

200.000 liter olje

Eitt av dei første måla er å få lossa 200.000 liter marin diesel som er om bord. Det er òg 2.700 liter ammoniakk i ein tank i trålaren. Så langt har det ikkje vore nokon lekkasjar frå tanken.

– Slik situasjonen er no er det ikkje mogleg å seie noko om kor mykje av drivstoffet som er igjen i trålaren. Som bilde frå området viser er det framleis ein situasjon der ein driv med nedkjøling av skroget, seier Lilleheim.

Kystverket sat då i statusmøte for å drøfte det vidare arbeidet med havaristen. Lilleheim opplyser at det er svært lite diesel som har nådd sjøen til no.

Planlegg heving

Lokale styresmakter kjem fredag saman for å planlegge hevinga av trålaren. Hamnedirektøren i byen sa torsdag at det vil ta tid å få heva Bukhta Naezdnik, som byrja å brenne onsdag.

– Eg vil tru at det må komme lekterar sørfrå og at det vil ta litt tid å få heva fartøyet. Vi må få rydda opp så fort som mogleg for å hindre utslepp og ureining, sa hamnedirektør Jørn-Even Hanssen til Nordlys.

Fredag morgon brann det framleis i trålaren som ligg kantra ved kaia i Breivika. Temperaturen er framleis høg og brannmannskapet kjem ikkje til i holrom om bord.

– På eit tidspunkt under brannen onsdag vart det målt tusen grader i stålet, seier Johnny Magne Nilsen, som leier arbeidet på staden, til NRK.

Ifølgje NRK vil russiske transportstyresmakter etterforske brannen. Representantar frå det russiske reiarlaget, Murmansk Trawl Fleet, skal ha komme til Tromsø torsdag kveld.

