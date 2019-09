Kyrkjetenar sikta for oppbevaring av overgrepsmateriale

innenriks

Mannen, som er frivillig kyrkjetenar i ei forsamling i Rogaland, erkjenner ikkje straffskuld. Han har allereie anka avgjerda frå tingretten i fengslingsspørsmålet, skriv Stavanger Aftenblad.

– Utover at klienten min har anka rettsavgjerda frå tingretten, ønsker eg ikkje å kommentere saka nett no, seier forsvararen til mannen, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen.

Politiet etterforskar mellom anna om sikta har fått overgrepsmateriale frå Filippinane.

Mannen er tidlegare domfelt for å ha forgripe seg på fire barn i alderen 2 til 9 år. Denne dommen vart kunngjord i Sandnes heradsrett i 2000. Retten fann det då bevist at sikta hadde forgripe seg seksuelt på barna medan han var barnevakt for dei.

For dette forholdet vart han dømt til tre års fengsel og til sikring i fem år fordi retten meinte det var fare for at han ville forgripe seg på barn igjen.

Retten har ikkje lagt vekt på den snart 20 år gamle dommen sidan han ligg langt tilbake i tid, men er likevel samd med politiet i at det òg denne gongen finst gjentakingsfare.

