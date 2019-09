Kripos skal sjå på saknasak frå Ørsta med nye auge

innenriks

Torsdag møttest lokale etterforskarar og Kripos på Volda og Ørsta lensmannskontor. Det vart orientert om leitinga etter Maja Justyna Herner (25), som har vore resultatlaus sidan ho vart meld sakna onsdag 21. november 2018. Ho vart sist sett i ein matvareforretning i 13.30-tida same dag.

– Etterforskinga byrjar å nærme seg slutten. Vi har ikkje funne noko som tyder på at ho har vorte utsett for ei straffbar handling. Men all den tid ho ikkje er funnen og sidan det er mange spekulasjonar og teoriar, tenkte eg at Kripos kunne få høve til å sjå gjennom saka om det skulle vere eit eller anna dei meiner vi skulle gå meir i djupna på, seier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB fredag.

Han reknar med at det fort vil gå eit par månader før Kripos er ferdig med arbeidet. Dei har alt etterforskingsmaterialet tilgjengeleg elektronisk.

– Kripos har fått informasjon frå den som var ansvarleg for søka og det er nyttig for dei å få sjå terrenget sjølv, seier Skovly.

Politihelikopteret var i lufta over området både torsdag og søndag. Det vart ikkje gjort nokon interessante observasjonar. Når det har vore ledig kapasitet, har helikopteret vorte brukt til å søke over området.

