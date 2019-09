86 prosent har tilgang til breiband med høg fart

innenriks

Det er ein auke frå 82 prosent på same tid i fjor. Ein aukande del av dette er breiband basert på fiber.

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) gjennomfører årleg ei undersøking av breibandsdekninga i Noreg. I årets rapport er det anslått at færre enn tusen husstandar i Noreg ikkje har tilbod om breiband på minst 10 Mbit/s kapasitet.

Den kraftige veksten i utbygging av fiber har æra for at stadig fleire husstandar har tilgang til høgfartsbreiband. Breiband basert på fiber eller kabel-TV-nett kan gi tilgang til 100 Mbit/s eller meir for kundane.

I stortingsmeldinga «Digital agenda for Norge» har regjeringa fastsett som overordna mål at 90 prosent av husstandane skal ha tilbod om minst 100 Mbit/s breiband innan år 2020.

(©NPK)