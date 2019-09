Svakt iskremsal bidrar til nedgang for Tine

innenriks

I andre tertial enda driftsresultatet på 603 millionar kroner, noko som er 197 millionar kroner lågare enn i same periode i fjor, opplyser selskapet.

Salsinntektene var likevel 2,2 prosent høgare enn i same periode i fjor, og enda på 7.891 millionar kroner.

– Veksten i salsinntektene kjem i hovudsak frå ytterlegare oppkjøp av eigardelane i Lotito Foods i USA som no er eit dotterselskap i Tine Gruppa, skriv Tine i ei pressemelding.

Nyleg vart det kjent at Tine kuttar 400 årsverk mellom anna for å førebu seg på ein nedgang i mjølkebehovet på nærare 10 prosent. Den viktigaste årsaka er at det blir slutt på eksport av Jarlsberg-ost som følgje av kutt i eksportstøtta.

I tillegg til redusert Jarlsberg-ost-eksport trekker Tine fram langt lågare iskremsal enn i fjor som ei medverkande årsak til nedgangen i driftsresultatet.

Det kan nemnast at den varme sommaren i 2018 gav rekordhøgt iskremsal.

