Oljevernaksjon sett i verk etter kraftig brann i russisk trålar

innenriks

– Vi driv framleis og spyler vatn på havaristen, men det er mindre og mindre røyk, fortel brann- og redningssjef Øystein Solstad til NTB ved 13-tida.

Like før klokka 9.15 torsdag tippa den russiske trålaren Naezdnik over til sida, og store delar av skipet ligg under vatn.

Før det hadde skipa stått i brann i nesten eit døgn med ei kraftig røykutvikling, noko som ramma store delar av Tromsø gjennom stengde vegar, trafikkaos, evakuering av omtrent 100 personar og bemanningsproblem på Universitetssjukehuset Nord-Noreg fordi mange tilsette ikkje kom seg på jobb.

Kystverket har lagt ut lenser rundt trålaren og førebur seg på å pumpe opp olje.

– Det er for tidleg å seie noko om dei potensielle skadane. Det er uansett skadar på miljøet når petroleumsprodukt lek ut i sjøen. Derfor jobbar vi no med å ringe inn havaristen for å hindre spreiing ut i Tromsøsundet, seier vaktleiar Steinar Gyltnes i Kystverkets beredskapsvaktlag til NTB torsdag formiddag.

Ifølgje Kystverkets opplysningar hadde trålaren 200.000 liter marin diesel om bord før brannen. Det er usikkert kor mykje som har brunne opp og kor mykje som eventuelt er att i båten.

Noko olje har leke ut i sjøen, men det er for tidleg å seie noko om kor mykje, opplyser Kystverket. Det vart ikkje lagt ut lenser rundt skipa onsdag på grunn av den kraftige brannen. Oljelensene ville då ha vore i vegen for sløkkearbeidet.

Russisk reiarlag til Noreg

Russiske transportstyresmakter skal etterforske brannen, og representantar frå det russiske reiarlaget, Murmansk Trawl Fleet, kjem til Tromsø torsdag kveld, melder NRK.

– Det er svært vanskeleg. Dette er mildt sagt ingen god situasjon, seier avdelingssjef Aleksej Ojtsjipenko i reiarlaget til NRK.

Trålaren hadde eit mannskap på 29 personar. Mange vart sende til legevakt etter brannen, men torsdag var alle utskrivne, bortsett frå to personar som hadde lettare røykskadar, opplyste politiet på ein pressekonferanse.

Årsaka til brannen er ikkje kjent, men politiet er kjent med at det gjekk føre seg vedlikehaldsarbeid på trålaren.

Sjukehuset fekk store problem

Brannen fekk store konsekvensar for Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN), som ligg 800 meter unna ulykkesstaden.

Den tjukke røyken frå brannen dreiv rett mot sjukehuset. På grunn av dette måtte brannvesenet avgrense sløkkearbeidet noko. Sjukehuset fekk beskjed om å halde vindauge lukka. Ventilasjonsanlegget måtte òg skruast av.

– Vi har mange apparat som er avhengige av kjøling. Vi vegra oss i det lengste med å stenge operasjonsstover, men i ein periode på morgonen måtte vi stenge desse einingane, seier viseadministrerande direktør Marit Lind ved sjukehuset.

Ved sjukehuset vart det sett krisestab, mellom anna fordi tilsette hadde problem med å komme seg på jobb på grunn av stengde vegar.

Det vart kontinuerleg vurdert om heile sjukehuset måtte evakuerast.

– Det ville vore veldig vanskeleg å gjennomføre. Ei evakuering ville sett oss i ein særs vanskeleg situasjon, sa Lind på ein pressekonferanse.

Sjukehusleiinga opplyser at ambulansane har òg kunna køyre gjennom avsperra vegar, og at pasientar som trong hjelp med ein gong, har fått det.

Plagsam røyk

Både tilsette og pasientar ved sjukehuset melder torsdag om ubehag på grunn av kraftig røyklukt. Det er tatt målingar av røyken som viser at han ikkje inneheld farlege stoff.

Brannen om bord i trålaren vart meld onsdag formiddag. Seint onsdag kveld vart 92 bebuarar i ein radius på 300 meter frå brannstaden evakuerte. Denne tryggingssona vart oppheva torsdag formiddag.

Ei rekke sentrale vegar i Tromsø var òg stengde på grunn av brannen, noko som skapte store trafikkproblem i byen i morgonrushet.

Også fleire skular i kommunen heldt stengt torsdag på grunn av hendinga.