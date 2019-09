Ny skiltbokstavar for elbilar

innenriks

Inntil no har alle elbilar hatt skilt som startar med EL, EK eller EV.

– I kvar bokstavserie kan det bli registrert maksimalt 89.999 bilar – og ein elbileigar i Bærum fekk i går skilt EV 99999 på ein Renault Kangoo. Dermed var det klart for å ta i bruk EB-serien, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Den første EB-bilen i systemet er ein Hyundai Ioniq, som vart seld og registrert i Stavanger. Vegvesenet opplyser at det ikkje er noka offisiell tyding av bokstavkombinasjonen EB, «endå om nokon vil tru at det er ei forkorting for 'El-Bil'».

Sjølv om Vegvesenet no er over på EB-serien, er det ingen automatikk i at alle som kjøper ny elbil, får bilskilt med EB-kombinasjonen.

– Bilforhandlarane bestiller mange skilt om gongen, og har derfor ofte skilt på lager. I tillegg kan Statens vegvesens trafikkstasjonar ha skilt med EV-kombinasjonen på lager, seier seniorrådgivar Jon Terje Presthus i Statens vegvesen.

Per 26. september er det 260.357 registrerte elbilar i Noreg, ifølgje nettstaden Elbilstatistikk.no.

