MDG ber om hastevedtak i Stortinget om fireåring i Syria

MDGs Une Bastholm vil fremme dette forslaget under trontaledebatten neste veke, melder Dagbladet:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å umiddelbart hente hjem fireåringen i al-Hol på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et barn som sannsynligvis har diagnosen cystisk fibrose og som uansett er alvorlig syk. Det innebærer også å hente hjem søsteren på 3 år som også er syk og barnas norske 29-årige mor som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS.»

Bastholm håper KrF, Venstre og Ap vil slutte opp om forslaget slik at det får fleirtal.

– Hastar

– Første moglegheit for eit stortingsvedtak er i slutten av neste veke. Men det er hastar for livet til guten, og eg håper at det blir avklart i media at eit fleirtal i Stortinget finst for å hente heim familien, og at regjeringa lyttar til det og med ein gong hentar heim fireåringen, veslesøstera og mora, seier Bastholm.

Arbeidarpartiets Anniken Huitfeldt uttalar til VG at Ap er for å hente uskuldige barn heim frå Syria.

– Her må regjeringa og UD finne ei løysing, både for akutt helsehjelp og uttransport. Vi vil be UD ta initiativ overfor familien til barna i Noreg slik at dei kan bidra til ein trygg uttransportering av barna, skriv Huitfeldt til VG.

PST-etterforsking

Advokaten Nils Christian Nordhus representerer familien til guten. Førre veke hadde han eit møte med Utanriksdepartementet om saka.

Fireåringen, den norske mora hans (29) og den tre år gamle veslesøstera har vore internert i al-Hol-leiren i Syria sidan mars då familien kom ut av IS-enklaven Baghouz. Mora er under etterforsking av PST, mistenkt for deltaking i ein terrororganisasjon. Ho nektar for å ha gjort noko gale. I eit brev til advokaten til kvinna har Utanriksdepartementet gjort det klart at dei berre kan hjelpe til med retur for barna, ikkje mora.

