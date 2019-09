Hamnedirektør i Tromsø: – Det vil ta tid å heve trålaren

innenriks

– Eg vil tru at det må komme lekterar sørfrå og at det vil ta litt tid å få heva fartøyet, seier hamnedirektør Jørn-Even Hanssen i Tromsø hamn til Nordlys.

– Vi må få rydda opp så fort som mogleg for å hindre utslepp og forureining, legg han til.

Hamnedirektøren understrekar samtidig at trålaren no ligg i vegen for nødvendig hamneaktivitet.

Politiet på staden opplyste torsdag kveld til TV 2 at det var ein ammoniakklekkasje frå trålaren, men dette avkrefta Troms politidistrikt kort tid etterpå.

– Brannvesenet har nettopp tatt målingar og har ikkje målt førekomstar av ammoniakk, skreiv Troms politidistrikt på Twitter like før klokka 19 torsdag.

– Ingen god situasjon

Russiske transportstyresmakter skal etterforske brannen, og representantar frå det russiske reiarlaget, Murmansk Trawl Fleet, kjem til Tromsø torsdag kveld, melder NRK.

– Det er svært vanskeleg. Dette er mildt sagt ingen god situasjon, seier avdelingssjef Aleksej Ojtsjipenko i reiarlaget til NRK.

Like før klokka 9.15 torsdag morgon tippa den russiske trålaren Naezdnik over til sida, og store delar av skipet vart liggande under vatn. Før det hadde skipet stått i brann i nesten eit døgn med ei kraftig røykutvikling.

Dette rørte store delar av Tromsø gjennom stengde vegar, trafikkaos, evakuering av omtrent 100 personar og bemanningsproblem på Universitetssjukehuset Nord-Noreg fordi mange tilsette ikkje kom seg på jobb.

Eit norsk selskap utførte vedlikehaldsarbeid og reparasjonar på trålaren då det byrja å brenne. Brannen starta truleg på grunn av sveisearbeid bak i båten, som spreidde seg til fiskegarn om bord, skriv NRK.

Politiet vil likevel ikkje stadfeste opplysningane.

Olje har leke i sjøen

Trålaren hadde eit mannskap på 29 personar. Mange vart bringa til legevakt etter brannen, men torsdag var alle utskrivne, bortsett frå to personar som hadde lettare røykskadar, opplyste politiet på ein pressekonferanse.

Kystverket jobbar med å avgrense oljeutslepp frå trålaren.

Ifølgje Kystverkets opplysningar hadde trålaren 200.000 liter marin diesel om bord før brannen. Det er usikkert kor mykje som har brunne opp og kor mykje som eventuelt er igjen i båten.

Noko olje har leke ut i sjøen, men det er for tidleg å seie noko om kor mykje, opplyser Kystverket. Det vart ikkje lagt ut lensar rundt skipet onsdag på grunn av den kraftige brannen. Oljelensene ville då ha vore i vegen for det pågåande sløkkearbeidet.

Sjukehuset fekk store problem

Brannen fekk store konsekvensar for Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN), som ligg 800 meter unna ulykkesstaden. Den tjukke røyken frå brannen dreiv rett mot sjukehuset.

På grunn av dette måtte brannvesenet avgrense sløkkearbeidet noko. Sjukehuset fekk beskjed om å halde vindauge lukka. Ventilasjonsanlegget måtte òg skruast av.

Ved sjukehuset vart det sett krisestab, mellom anna fordi tilsette hadde problem med å komme seg på jobb på grunn av stengde vegar. Det vart fortløpande vurdert om heile sjukehuset måtte evakuerast.

– Det ville vore veldig vanskeleg å gjennomføre. Ei evakuering ville sett oss i ein særs vanskeleg situasjon, sa viseadministrerande direktør Marit Lind ved sjukehuset på ein pressekonferanse.

Sjukehusleiinga opplyser at ambulansane har kunna køyre også via avsperra vegar og at pasientar som trong umiddelbar hjelp, har fått det.