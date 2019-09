Fellesforbundet opnar for samtalar med MDG

innenriks

– Det er klart at dersom vi treng eit stort fleirtal for å halde dei borgarlege borte i 2021, seier vi ikkje nei til nokon, seier leiar Jørn Eggum i Fellesforbundet til Klassekampen.

Etter det dårlege resultatet under kommunevalet har Arbeidarpartiet, med leiar Jonas Gahr Støre i spissen, lufta tanken om å ta miljøpartiet med i eit raudgrønt samarbeid ved neste stortingsval i 2021. Store delar av fagrørsla har uttrykt sterk skepsis til dette. Dei meiner delar av MDGs program ikkje er foreinleg med samarbeid.

Jørn Eggum seier at det dreier seg om at MDG har sett ein sluttdato for oljeproduksjon i Noreg om 15 år. Men dersom dei går bort frå ein så bastant plan, er han villig til å diskutere samarbeid.

– Eg trur ikkje dei har behov for den sluttdatoen. Det er verkemidla som er viktige. Ein sluttdato er provoserande og urealistisk, seier Eggum og meiner MDG kan få til nødvendige klimakutt utan å setje ein konkret dato.

Eggum er ikkje avvisande til MDG dersom politikken blir betre tilpassa eit samarbeid. Han påpeikar at det er forskjell på å styre ein kommune og på å styre landet.

Leiar Mette Nord i Fagforbundet sa tidlegare i september at ho ikkje ville sjå bort frå eit samarbeid med MDG i 2021. Også Forbundsleiar Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor er usamd med forbundsleiarkollegaer i industrien. Frode Alfheim i Industri Energi og Jørn Eggum i Fellesforbundet har tidlegare sagt at dei ikkje ønsker samarbeid med MDG.

