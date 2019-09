Færre fengsla for vald og mishandling

innenriks

I 2017 starta 2.036 dømte soning for denne typen lovbrot, noko som er 190 færre enn året før.

Det var særleg færre som påbyrja soning for kroppsskade, vald mot offentleg tenestemann og mishandling i nære relasjonar, skriv SSB.

– At færre sona ein dom for vald og mishandling, kan både sjåast i samanheng med oppklaringsprosenten og mengda ferdig etterforska lovbrot i 2017, og nedgangen i talet på dommar for slike lovbrot vi ser det året, heiter det.

Færre døgn i fengsel

I SSBs nyaste statistikk for soningar i norske fengsel, går det fram at dømde og sikta heldt til saman til 1,38 millionar døgn i fengsel i 2017. Talet gjeld alle typar fengslingar og er ein nedgang på 5 prosent frå året før, somblir omtalt som eit toppår.

– Nedgangen vi ser i det totale omfanget av avslutta og påbyrja soningar i 2017, må sjåast i samanheng med utviklinga dei to tidlegare åra. Særleg 2016 var eit år med eit spesielt stort tilfang av soningar i anstalt og då av korte dommar, skriv SSB.

Det blir òg påpeika at soningskøen vart betydeleg redusert i 2016, og at det kan bidra til å forklare at talet på soningsdøgn er lågare året etter. Domstolane ila dessutan 13 prosent færre dommar på fengsel utan vilkår i 2017 enn året før.

Fotlenke

Bruk av soning med fotlenke (elektronisk kontroll) var på same nivå som året før. Det kan likevel auke dersom Stortinget vedtar lovendringa regjeringa foreslo i juni, som vil gi fleire moglegheit til å sone straff med fotlenke i staden for i fengsel.

Etter at det vart mogleg å sone med fotlenke, blir stadig færre dømt til korte fengselsstraffer, viser statistikken.

Talet på døgn i forvaring auka med 13,6 prosent frå året før og var i 2017 det høgaste nokosinne sidan forvaring vart innført som ordning i 2002.

