Bodfristen ved bustadkjøp bør bli lengre, foreslår Forbrukarrådet og Eiendom Norge

– Forbrukarane og dei profesjonelle partane må få betre tid i bustadhandelen. Tempoet i bodrundane kan tidvis bli så høgt at det er behov for å regulere bodfristane, seier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukarrådet.

Rådet går saman med Eiendom Norge saman om eit lovforslag om minimumsfristar. Innspelet går til utvalet som skal gå gjennom lova om eigedomsmekling.

– Nokre gonger går bodrundane så fort at meklaren ikkje er i stand til å nå fram til alle potensielle kjøparar. Vi ønsker å gi forbrukarane og eigedomsmeklarane den tida dei treng for å ta gjennomtenkte val i eit av dei viktigaste kjøpa i livet, seier Blyverket.

Dei to instansane har saman spurt forbrukarar kva dei ønsker. På fleire spørsmål fekk dei ikkje eintydige svar. Bodgivarane var ikkje tydelege på om dei ønsker eitt ekstra døgn på å tenke seg om etter siste vising. Forbrukarane har heller ikkje gitt eit klart svar på om dei ønsker forbod mot «kupping».

– Forbrukarane var derimot veldig tydelege på at dei ønskte lovfeste bodfristar. Då var det enkelt for oss å gå inn for dette forslaget, seier Christian Vammervold Dreyer, administrerande direktør i Eiendom Norge.

Forbrukarrådet og Eiendom Norge meiner minimumsfristar vil gi betre tid for alle partar som er involverte i ein bustadhandel. Seljaren vil få betre tid til å vurdere alle bod som eventuelt kjem inn, medan kjøparen får betre tid til å bestemme kor langt han vil gå i bodrunden. Meklaren vil få betre tid til å informere og ha dialog med alle interessentar.

