VG felt på to punkt i sak om overvaking av Wara og Bertheussens hus

innenriks

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kom til at avisa har brote punkta 3.2 og 4.13. Det første punktet gjeld opplysningskontroll og kjeldebreidde, det andre retten til å imøtegå faktiske opplysningar.

Waras sambuar Laila Anita Bertheussen klaga via advokaten sin John Christian Elden VG inn til PFU etter artikkelen deira «Opplysninger til VG: PST sikret bevis med hemmelig kamera», der ingressen lydde:

«I all hemmelighet installerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overvåkingskamera i nabolaget til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) – og sikret seg bevis i straffesaken mot samboeren hans».

VG har erkjent at dei har gjort ein feil i saka, sidan sambuarparet var kjent med installeringa av kameraet, trass i at dei skreiv at dei to ikkje var det.

– Då har Pressens Faglige Utvalg konkludert med at VG har brote punkt 3.2 og 4.13 i Ver varsam-plakaten, sa nestleiaren til utvalet Anne Weider Aasen, som leidde behandlinga av saka, sidan VG-journalist og utvalsleiar Alf Bjarne Johnsen er inhabil i saker som gjeld avisa.

Diskusjonen i utvalet handla for det meste om i kva grad ein skal felle på punkt 4.13 om retting av feil, i tillegg til punkt 3.2 om opplysningskontroll, skriv Medier24.

– Når det tar fire veker å rette opp dette, tar det for lang tid, sa mellom anna NRKs nyheitsredaktør Stein Bjøntegård.

Når det gjeld punkt 3.2 seier utvalet at dei merkar seg at VG sjekka den aktuelle opplysinga med andre kjelder, men at dei anonyme kjeldene hadde gitt ukorrekt informasjon. PFU peikar på at punktet seier at ein skal vere spesielt forsiktig når informasjonen kjem frå anonyme kjelder. Derfor kom utvalet fram til at redaksjonen burde gjort meir for å kontrollere opplysningane. Om det ikkje var mogleg burde VG ha skrive artikkelen med andre omsyn, seier Pressens Faglige Utvalg.

