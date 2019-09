Uventa auke i arbeidsløysa

innenriks

Det er 17.000 fleire arbeidsledige enn i april, målt som gjennomsnittet av perioden mars til og med mai, ifølgje AKU-tal frå Statistisk sentralbyrå. Auken er utanfor feilmarginen til Arbeidskraftundersøkinga, som er på rundt 12.000 personar.

Arbeidskraftundersøkinga (AKU) viser gjennomsnittleg arbeidsløyse i tremånadersperiodar. Arbeidsløysetalet for juli er dermed eit snitt av månadane, juni, juli og august.

Ifølgje AKU vart 8.000 fleire personar sysselsette frå april til juli, justert for sesongvariasjonar. Denne auken er innanfor feilmarginen.

Auke i arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken auka med 25.000 personar frå april til juli. Det betyr at auken i arbeidsløysa ikkje berre består av personar som har mista jobben, men at han òg inkluderer fleire personar på arbeidsmarknaden, skriv SSB.

Arbeidsløysetala er høgare enn analytikarane hadde venta. Konsensus var at AKU-løysa skulle falle til 3,5 prosent.

– Noregs Bank held eit auge på tala, men det er utan tvil Nav-tala dei legg mest vekt på. Vi ventar derfor heller på NAV-tala som kjem fredag, før vi trekker nokon konklusjon, skriv Nordea i morgonrapporten sin onsdag.

Litt mindre stramt

Noregs Bank vurderte i analysen sin, som kom torsdag, at arbeidsmarknaden var litt mindre stram enn sentralbanken tidlegare hadde lagt til grunn. Sidan sysselsetjingsveksten ser ut til å halde seg greitt, peiker han på at utflatinga i arbeidsløyseraten i større grad verkar å handle om at fleire melder seg på arbeidsmarknaden, skriv DNB i morgonrapporten sin.

SSBs AKU-tal er eitt av to sett som blir brukte for å måle arbeidsløysa i Noreg. Oversikta til Nav er den andre. Medan SSB baserer seg på ei kvartalsvis intervjuundersøking, tel Nav mengde registrerte ledige. SSBs undersøking omfattar òg personar som søker arbeid utan å registrere seg hos Nav.

(©NPK)