Tre personar arresterte etter knivstikking i Ski

Dei tre vart arresterte på Ski jernbanestasjon kort tid etter at politiet melde om hendinga. Den fornærma blir frakta til Akershus universitetssjukehus med alvorlege skadar, opplyser politiet.

– Vi har arrestert tre personar på Ski stasjon som blir sette i samband med knivstikkinga, seier operasjonsleiar Ronny Årstein i Aust politidistrikt til NTB.

Politiet fekk beskjed om hendinga klokka 16.52. Ifølgje Aftenposten vart fornærma stukke i ryggen. Hendingsgangen er ukjent for politiet.

Ein av dei tre arresterte er ei kvinne. Årstein har ikkje ytterlegare opplysningar om kven dei tre er.

Ifølgje Årstein skal det ha vore fleire vitne til hendinga, og desse blir avhøyrde, skriv Dagbladet.

Politiet søkte ein mann og ei kvinne som stakk frå åstaden på sykkel i retning Ski stasjon etter knivstikkinga.

All togtrafikk forbi Ski stasjon vart stansa, i frykt for at gjerningspersonane skulle ta seg inn på eit tog, skriv Aftenposten. Det er uklart kor lenge stasjonen vil vere stengt.

