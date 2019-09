Trønderske Ap-valvinnarar skeptisk til klima som hovudsak

innenriks

– Det er ikkje klima som skal vere Arbeidarpartiets hovudsak for å få tilbake veljarane, meiner eg, seier Osen-ordførar John Einar Høvik (Ap) til Trønder-avisa. Partiet hans fekk nær 52 prosent av stemmene i den vesle kommunen.

Høvik meiner partileiar Jonas Gahr Støre forskoterer ein intern prosess i partiet om vegen vidare når han til Klassekampen tysdag sa at klima er den viktigaste saka framover. Høvik seier at alt ikkje kan bli styrt frå Oslo-gryta.

– Eg synest Ap no må lytte til oss i kommunane der Ap har gjort det veldig bra, held han fram, og ber partiet løfte distriktspolitikken som vart vedtatt på landsmøtet i 2017.

Amund Hellesø som blir ordførar i den samanslåtte kommunen Nærøysund, er samd:

– Eg støttar Støre i at klima er ei viktig sak. Men Distrikts-Noreg kan ikkje bli taparen for at vi skal ha ein klimaprofil, seier han.

Ordførar Arnhild Holstad frå Namsos, der Ap fekk 43 prosent av stemmene, er for å løfte klima, men legg til:

– Ap må få større truverd i distriktspolitikken.

Støre vedgjekk i ein tale til landsstyret til partiet tysdag at Aps valresultat i haust var for dårleg.

– Ap klarte ikkje å målbere frustrasjonen mange har som følgje av sentraliseringa, ei heller bli førstevalet for dei som var mest opptatt av bom eller klima, sa han.

