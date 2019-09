Riksadvokaten vil endre lova i nettovergrepssaker

innenriks

Forslaget kjem fram i eit tolv sider langt brev sendt til Justisdepartementet 10. september. I brevet gjer Riksadvokaten greie for problema med omfattande nettovergrepssaker og gir innspel til enkelte moglege lovendringar for å presisere etterforskings- og påtaleplikta sine grenser i slike saker.

Innspela gjeld særleg tilgangen til å avgrense kretsen av sikta og fornærma, og dessutan omfanget av dei straffbare forholda.

Grunngivinga er at det i saker med fleire hundre fornærma vil vere svært omfattande å identifisere alle.

Kapasitetsproblem

Riksadvokaten meiner sakene skaper store kapasitetsproblem hos politiet. I brevet blir det trekt fram to nettovergrepssaker som Aust politidistrikt har etterforska. Det kjem fram at 20 av i alt 30 etterforskarar som etterforskar seksuallovbrot i dette politidistriktet, vart brukt på desse to sakene.

– Rekneøvinga illustrerer kor mykje ressursar som går med på dei store overgrepssakene på nett, skriv Riksadvokaten.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch uttalte til P4 i sommar at saker med fleire hundre fornærma kanskje skal bli redusert til eit titals, og at ein kan dømme overgriparar for eitt tiltalepunkt – serieovergrep – i staden for hundrevis av tiltalepunkt, som må bli etterforska og bevist.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen meiner det kan ta frå fornærma moglegheit for erstatning.

– Det kan ikkje vere riktig at det skal gå utover dei fornærma, seier ho til radiokanalen.

– Fornuftig

Bistandsadvokat Christian Lundin meiner på si side at forslaget er fornuftig.

– I dei nettovergrepssakene eg har vore involvert i, så er det slik at i den augneblinken du avhøyrer ein fornærma gut eller jente, så dukkar det opp to nye offer. I staden for å ha ei og ei sak så kan ein då behandle dette som ei stor sak med x talet på fornærma, seier Lundin.

Sjølv noterer Riksadvokaten at ei mogleg motførestilling mot forslaget er at ein risikerer at ei sak blir dømd som serieovergrep, og at det seinare blir avdekt at gjerningspersonen er skuldig i meir omfattande overgrep.

Det er ein føresetnad for eit eventuelt nytt straffebod om serieovergrep at ulike grupper av fornærma blir tatt hand om på forsvarleg vis, understrekar Riksadvokaten.

