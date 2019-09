Rådmannen i Trondheim ut mot bemanningsnormene til regjeringa

innenriks

Rådmannen la onsdag fram budsjettforslaget sitt for den nye kommunen, som vil bestå av Trondheim og Klæbu frå nyttår. Då gjorde han det klart at han ikkje er glad for bemanningsnormene.

– Vi får ikkje den fleksibiliteten vi treng. Det blir ikkje plass til andre yrkesgrupper, med sosialfagleg kompetanse, noko som er eit problem, seier Wolden ifølgje Adresseavisen.

I barnehagen er det sett krav til kor mange vaksne det skal vere per barn. Det skal òg vere minimum éin pedagogisk leiar per sju barn under tre år, og éin pedagogisk leiar per 14 barn over tre år.

Lærarnorma i skulen vart skjerpa i haust og seier at det maksimalt skal vere 15 elevar for kvar lærar på 1.–4. trinn. Frå 5.–10. trinn blir talet 20 elevar per lærar.

Rådmannen foreslår investeringar på 10 milliardar kroner i den nesten fireårsperioden, inkludert 1,4 milliardar kroner til skule, 900 millionar kroner til idrettsanlegg og éin milliard på vatn og avløp som følgje av klimaendringane.

Wolden foreslår òg å redusere botnfrådraget i eigedomsskatten, frå ein halv million til 350.000 kroner, slik at fleire må betale.

Budsjettforslaget skal bli behandla av det nyvalde bystyret, der Arbeidarpartiet har inngått samarbeid med SV, Miljøpartiet Dei Grøne og Senterpartiet om styringa for dei neste fire åra.

