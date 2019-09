PST var inne i Norwegians bookingsystem

innenriks

Episoden skjedde på Norwegians billettkontor på Gardermoen tidlegare i år, og då gjekk alarmen hos Norwegian. Saka vart oppdaga av ein sikkerheitsansvarleg som kjente igjen den PST-tilsette under eit tilfeldig besøk på Norwegians billettkontor på Gardermoen, skriv Dagens Næringsliv.

Datatilsynet vart varsla av flyselskapet 22. mai, og no undersøker både Datatilsynet og EOS-utvalet saka.

DN har fått innsyn i Datatilsynets krav om ei forklaring til Tolletaten. Tilsynet krev å få vite kven som har lovleg rett til å bruke Tolletatens kodar.

EOS-utvalet, som kontrollerer tryggingstenesta på vegner av Stortinget, stadfestar at dei undersøker saka.

– Vi forventar at saka er ferdigbehandla frå vår side om nokre månader, seier leiaren av utvalet Svein Grønnern.

Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon, fortel til avisa at dei no undersøker saka for å kartlegge faktum.

– Vi ber om å få ei forklaring frå Tollvesenet, vi kontrollerer ikkje PST, seier han.

