Markert auke i klager på politiet

Auken er på heile 26 prosent dei siste fem åra. Dei klagene fordeler seg i hovudsak på kategoriane åtferd (47 prosent) og saksbehandling/service (37 prosent).

Politiet finn kritikkverdige forhold i 112 av dei 942 behandla klagesakene i 2018, kjem det fram av ein rapport som vart lagt ut onsdag.

64 prosent av dei kritikkverdige klagene er klager på saksbehandlinga til politiet/service. Dette er ein auke på 15 prosentpoeng frå 2017. Denne auken blir nesten utelukkande forklart av klager på timebestillingssystem for pass og saksbehandlingstid for søknad om våpenløyve.

– I 2018 hadde vi til dels store utfordringar med å møte forventningane borgarane hadde til å bestille time for å få pass, og det er naturleg at dette speglar seg i talet på klagesaker. I år har vi tatt grep for å komme denne problematikken i møte, mellom anna ved å utvide bookingløysinga og opningstider i periodar, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det blir notert at talet klager politiet får årleg er svært lågt sett i samanheng med talet på oppdrag og publikumsmøte. Samtidig sender ikkje alle som har ei negativ oppleving inn ei skriftleg klage. Derfor antar politiet at det antakeleg finst mørketal.

Politidirektøren understrekar at det er svært viktig for politiet å ha gode rutinar for klagebehandling.

– Vi oppmodar dei som er misnøgde med behandlinga frå politiet til å klage, seier Bjørnland.

