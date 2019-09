KrF får minst sponsorinntekter

innenriks

Medan venstresida i norsk politikk i alle år har fått rause bidrag frå fagrørsle og høgresida har hatt dei rike sponsorane sine, har sentrumspartia ofte ingen. Spesielt Kristeleg Folkeparti (KrF) har fått lite pengar frå sponsorar, skriv Dagen.

– Høgresida har næringslivet, venstresida har fagrørsla og KrF har misjonsfolket, som gir pengane sine til misjon, og ikkje politikk, seier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges handelshøyskole (NHH).

Han omtaler det som eit problem at KrF ikkje klarer å mobilisere givargleda blant kristne.

I januar uttalte Stein Erik Hagen til VG at han ikkje kunne sjå for seg at han skulle støtte KrF med pengar, slik han i årevis har gjort med Høgre og Framstegspartiet. Dette snudde han derimot på i år. Ei oversikt frå det offentleg gåveregisteret viser at KrF i 2019 var redda av nettopp Stein Erik Hagen.

Med 1 million kroner frå den rike Orkla-eigaren enda KrF opp med totalt 1.154.000 kroner i sponsorinntekter. Utan Hagens million ville KrF hatt klart lågast gåveinntekter av alle stortingspartia, til og med lågare enn Partiet Dei Kristne, viser oversikta frå gåveregisteret.

Kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF seier partiet får få store beløp, men mange små. Gåver under 10.000 kroner er det ikkje plikt å melde inn.

– Vi har to årlege gåveaksjonar, på våren og hausten. Då blir det sendt ut brev til medlemmene, og dei gir rundt 1,5 millionar i året. I tillegg får vi gåver på Vipps og liknande, seier Høvset.

(©NPK)