Kan bli 440 fleire studieplassar for medisinstudentar i Noreg

innenriks

– I dag utdannar vi berre omkring 60 prosent av legane våre. Det får ei tyding for korleis legane jobbar i helsetenesta, seier professor i allmennmedisin og åtferdsmedisin ved NTNU Hilde Grimstad til NTB.

Ho leier Grimstadutvalet som på vegner av Kunnskapsdepartementet har greidd ut moglegheita for å auke talet på medisinstudentar i Noreg. Når dei onsdag presenterer rapporten sin for Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V), er beskjeden krystallklar:

– Noreg må utdanne ein større del av legane sine sjølv, seier Grimstad.

Med bakgrunn i legebehovet og legedekninga tilrår Grimstadutvalet å auke talet på norske medisinstudentar til 80 prosent så snart som mogleg, og seinast innan hausten 2027.

Det vil føre til totalt 1076 studieplassar – ein auke på 440 frå dei 636 studieplassane i dag.

Over 3.000 studerer i utlandet

Nesten halvparten av alle norske medisinstudentar tar i dag utdanninga i utlandet. Til saman omfattar dette over 3.000 studentar. Noreg er avhengig av at mange vel å ta medisinutdanninga i utlandet for å sikre ei tilstrekkeleg mengde legar til helsetenestene.

– I prinsippet meiner vi at vi skulle ha utdanna alle legane sjølv, men så veit vi at det er ein lang tradisjon for å utdanne ein del i utlandet, seier Hilde Grimstad.

Av utanlandsstudentane studerer to av tre medisin i Polen, Ungarn og Slovakia. Dette betyr at mange nye legar får mindre relevant erfaring frå norsk helsevesen i utdanninga.

Grimstadutvalet tilrår likevel at moglegheita for utdanning i utlandet blir vidareført.

– Det handlar mellom anna om at ein ønsker internasjonale impulsar inn i norsk medisin, seier professoren.

Opptak av norske studentar frå utlandet

Medisinstudiane i Noreg bygger på eit 6-årig integrert studieprogram, og ifølgje rapporten til utvalet bør dette òg vere hovudmodellen ved utvidinga av studiekapasiteten i medisin.

Samtidig eksisterer det ei delt tilråding om det som ei mellombels løysing skal utviklast 3- eller 4-årige modellar med opptak av norske medisinstudentar frå utlandet.

Utvalet er òg delt i synet på om fleire enn dei fire norske universiteta som i dag utdannar legar skal kunne tildele grada cand.med.

Nasjonale finansieringsordningar

Det eksisterer ei forventning om at deltakinga til medisinstudentane i helsetenestene skal bli auka, særleg i den kommunale delen. Eitt av tiltaka Grimstadutvalet ønsker å gjennomføre er derfor nasjonale finansieringsordningar for praksisstudiar i primærhelsetenesta.

Ei anna økonomisk tilråding går ut på at Lånekassens økonomiske støtte til medisinutdanning i utlandet må bli redusert som ein grunnleggande premiss for opptrappinga av plassar i Noreg.

Opptrappingsplanen for nye studieplassar i medisin vil utfordre fordelinga av studieplassar mellom regionane ein har i dag. Ifølgje utvalet er det størst potensial for auke i Helse sør-aust.

(©NPK)