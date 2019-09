Fleire i Bergen må betale eigedomsskatt med budsjettforslaget til byrådet

innenriks

Satsen blir auka frå 2,6 til 2,8 promille, og minstefrådraget blir redusert med ein kvart million til 750.000 kroner, ifølgje Bergens Tidende. Byrådet foreslår endringane for å kompensere for endringar i reglane for kor stor del av bustadverdien det skal bli rekna skatt av, noko som gir kommunen lågare inntekter.

Sjølv med endringa reknar byrådet med lågare inntekter frå eigedomsskatt dei neste fire åra.

– Det ville vore uansvarleg å kutte i eigedomsskatten no. Skatten blir vidareført på same nivå med tilpassingar som følgje av nye lover frå Stortinget, seier finansbyråd Håkon Pettersen (KrF).

Eigedomsskatten kan bli eit stridstema i forhandlingane som går føre seg mellom Ap, KrF og Venstre, som sit i byråd i dag, og SV og MDG.

Byrådet vil investere 4,2 milliardar kroner i skulesektoren og 1,7 milliardar kroner i eldreomsorg dei neste fire åra. Mellom anna skal det bli bygd nye sjukeheim i Åsane og Sandsli. Til saman blir det foreslått investeringar for 12,5 milliardar kroner for den neste bystyreperioden.

