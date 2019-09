FN-rapport: Norske vintrar krympar og fisket blir trua av klimaendringar

innenriks

Klimapanelet la onsdag fram sin spesialrapport om havet og isdekket i verda. Rapporten blir beskriven som veldig relevant for Noreg, som har mykje hav, is og snø.

Vintrane vil bli kortare i Noreg, og det vil bli mindre snø, påpeika Miriam Jackson, hovudforfattar i kapittel to om fjellområde, i samband med framlegginga av rapporten.

– Isbrear trekker seg tilbake, permafrost tiner. Det blir mindre snødekke og færre dagar med snø, sa ho.

Siste-sjanse-turisme

Skisesongen vil bli kortare og skiopplevingar vanskelegare tilgjengeleg. Det vil få ringverknader for mellom anna turismen, påpeika ho. Det kan samtidig ventast eit oppsving i såkalla siste-sjanse-turisme, der folk strøymer til for å sjå isbrear medan dei enno har moglegheita.

Klimaendringar vil òg medføre store endringar for vassføring i fjellet. Nokre stader vil det bli meir, andre stader mindre, men akkurat korleis endringane slår ut, er vanskeleg å føresjå. Det vil innebere at ulike former for naturfare vil auke her i landet, påpeika Jackson.

Ho lista opp: Hyppigare snøskred, fleire skreid i våtsnø i staden for tørrsnø, fleire leirras, jordras og ras i fjellet. Eit problem er at risiko for naturkatastrofar oppstår på nye stader.

– Folk vil ikkje vere førebudde, og då kan det bli problem til dømes når vi går i fjellet eller bestemmer kvar vi skal bygge, sa ho.

Endringane har òg påverknad på vasskraft. Det kan komme store mengder vatn på nye stader, slik at det ikkje kan takast imot av kraftverk og elvar svulmar opp. Og det kan komme auka vassføring på «feil» tid av året. Om vatnet kjem om vinteren, kan det ikkje nyttegjerast til produksjon i jordbruk, til dømes.

– Fisk blir fordriven av varmare vatn

Tydinga av klimaendringane er òg store for Noreg som fiskerinasjon, ifølgje rapporten. Fiskebestandane vil flytte seg, og tareskog kan mange stader få problem på grunn av varmare vatn. Sjøisen i Arktis vil halde fram å krympe, og leveområda for arktiske artar vil bli stadig mindre.

– Klarer vi ikkje å stanse klimagassutsleppa, vil det få alvorlege konsekvensar for miljø, økonomi, matsikkerheit, behovet for humanitær bistand og tryggingssituasjonen i sårbare land og regionar. Slike verknader forplantar seg og blir ein stor risiko òg for Noreg, seier klimaminister Ola Elvestuen (V).

Fisket blir venta å minke med mellom 21 og 24 prosent i løpet av dette hundreåret, globalt sett. Rapporten er dramatisk, synest administrerande direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Noreg.

– Vi er veldig bekymra. Rapporten rører sjølve produksjonen av fisk, livsgrunnlaget for næringa vår, seier han.

Vil auke klimaambisjonane

Ei samla miljørørsle konstaterer at klimakrisa òg er ein havkrise og krev at Noreg må gjere meir for å nå målet frå Parisavtalen.

WWF gjentok krav om at Noreg må stanse utdelingar av nye leitelisensar til olje og gass i Arktis, og særleg i iskantsona. Greenpeace peika på at forskarar meiner vi må verne minst 30 prosent av havet innan 2030 og bad statsminister Erna Solberg gå føre i vernearbeidet.

SVs Lars Haltbrekken, som onsdag var på Svalbard, seier området er kraftig påverka av klimaendringane og dramatisk endra på 30–40 år. Det å sjå endringar direkte, bør føre til at Noreg må vere dei første til å handle, meiner han.

– Vi kjem derfor til å fremme forslag om at Noreg må kutte klimagassutsleppa med 60 prosent innan 2030 når Stortinget opnar igjen neste veke. Vi må auke ambisjonane, det er ikkje lenger eit alternativ å ikkje bli eit nullutsleppssamfunn, seier Haltbrekken.

