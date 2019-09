Verdifull kunst stolen frå veggene i NRK

innenriks

Dei tilsette i NRK har ei kunstforeining som stiller ut bilde til sals i av korridorane på Marienlyst i Oslo. Bygget, som er sikra med tilgangskontroll, sikkerheitssluser og vakter, blir sett på som trygt. Overraskinga var derfor stor då det etter jula 2017 vart oppdaga at det signerte litografiet «Picador» av den kjente kunstnaren Salvador Dalí var borte.

– Nokon hadde tatt det. Det var heilt tomt der det skulle hange. Vi trur det vart borte på julaftan, seier leiar Marit Sirum-Eikre i Kunstforeningen til Aftenposten.

Foreinings måtte betale erstatning til forhandlaren. Bildet hadde ein verdi på om lag 20.000 kroner. Men eit år seinare var endå eit bilde vekk, av den nesten like kjente kunstnaren Joan Miró. Denne gongen ikkje like verdifullt, mellom anna fordi kunstnaren ikkje har signert bildet, men Marit Sirum-Eikre spør om tjuven kanskje ikkje kan ha visst om dette.

Sidan førre tjuveri hadde kunstforeininga skaffa forsikring, så verdien var sikra. Sakene er lagt bort av politiet, og ingen av undersøkingane er førte fram. No etterspør dei kven det er som går rundt inne i gangane og stel verdifull kunst som heng på veggene.

– Folk er opprørte over dette. Kan vi ikkje ha kunst på veggene utan at det blir borte? Vi veit at ein eller annan har tatt det, men vi har altså ikkje sjanse til å vite kven, seier Sirum-Eikre.

