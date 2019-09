Støre: Klima viktigaste sak til valet 2021

innenriks

I eit intervju med Klassekampen seier Støre at han føler politisk slektskap med fleire parti, også eit parti som set klima og miljø høgt på dagsordenen. Han viser til at det etter kommunevalet ligg an til at fleire storbyar vil bli styrt av Ap og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG).

– Det viser at å velje høgresida er ein sjølvmotseiing som nesten aldri skjer for MDG, seier Støre til avisa.

Arbeidarpartiet har landsstyremøte tysdag og onsdag denne veka. Etter kommunevalet har fleire i toppen av partiet tatt til orde for at Ap bør søke regjeringsmakt med MDG ved stortingsvalet om to år. Dette gjeld mellom anna tidlegare nestleiar Helga Pedersen, byrådsleiar Raymond Johansen i Oslo og energi- og miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide.

– Enkelte spekulerer i om det er meir å hente i å halde fram som før. Svaret mitt er kategorisk: Det går ikkje. Dette er vår tids viktigaste sak. Ap tar vår tids viktigaste sak, seier Støre om klima som viktigaste sak før valet i 2021.

Han viser til at Arbeidarpartiet, med sitt forhold til fagrørsla, er best posisjonert til å ta diskusjonane som vil komme.

