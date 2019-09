Resett-redaktør søker på ny om medlemskap i redaktørforeininga

innenriks

Då Norsk Redaktørforening avviste søknaden frå Helge Lurås i fjor, grunngav dei avslaget med fleire og klare brot på Ver varsam-plakatens intensjonar, tilbod om formidling av eit stort pengebeløp til eit ønskt intervjuobjekt og oppfordring til boikott av andre medium.

No meiner Helge Lurås at han ikkje kan sjå at det finst saklege grunnar til å avslå søknaden. Det skriv han i ein kommentar på sin eigen nettstad, Resett.

Også redaktør i Xstra.no, Shurika Hansen, har søkt om medlemskap, skriv Journalisten som først omtalte saka.

Ifølgje Lurås fører manglande medlemskap i redaktørforeininga mellom anna til at dei blir utestengde frå pressekonferansar og Stortingets presselosje. Han fryktar òg at dei på sikt vil miste tilgang til journalistikk frå NTB.

Generalsekretær Arne Jensen i redaktørforeininga stadfestar overfor Journalisten at dei har tatt imot søknadene og at desse vil bli behandla av styret.

(©NPK)