Kongsberg Gruppen kuttar ytterlegare 180 årsverk

Selskapet annonserte i fjor milliardoppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine. I mai kom det første varselet om at Kongsberg Gruppen skulle kutte 260 stillingar. No varslar selskapet at ytterlegare 180 til 200 stillingar skal bli kutta, skriv E24.

Meldinga kjem samtidig med at selskapet arrangerer kapitalmarknadsdagen i Oslo.

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen opplyser til avisa at selskapet håper å gjennomføre nedbemanninga dei næraste månadene. Han vil heller ikkje sjå bort frå ytterlegare kutt framover i samband med den restruktureringa som no skjer.

Det er særleg avdelingane for skipsdesign og dekkutstyr som blir ramma, og ifølgje E24 vil nedbemanninga primært skje på Sunnmøre. Han vil påverke Commercial Marine, og ikkje den eksisterande delen av Kongsberg Maritime.

