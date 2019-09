Kjemikar Rokas Sažinas blir tildelt Yaras Birkelandspris

innenriks

Materialforskaren frå Litauen får prisen for doktorgradsavhandlinga som han fullførte ved NTNU i Trondheim i 2017. Ved å forske på eigenskapane til det protonleia keramiske materialet BZY, utvikla han metodar som går på tvers av etablerte fagskilje, heiter det i grunngivinga for tildelinga.

Forskinga kan føre til ein tryggare og betre teknologi for å produsere og forbrenne hydrogen.

– Det er ei stor ære å få ein sånn heider allereie på doktorgradsnivå. Prisen er ikkje berre ein motivasjon for meg personleg, men betyr òg at metodane eg har brukt vil bli vidareutvikla og brukt til å finne ut nye ting framover, seier Sažinas i ei pressemelding.

Prisen, som i år feirar tiårsjubileum, vart delt ut i samband med Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo tysdag. Prisen blir delt ut av Yara kvart år, men blir vekselvis gitt forskarar innan kjemi og fysikk.

Direktør for produksjon i Yara, Tove Andersen, seier i ei fråsegn at dei treng unge, briljante hovud som prisvinnaren for å komme fram til betre løysingar for å produsere meir miljøvennleg.

